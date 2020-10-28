شكرا لقرائتكم هل يضرب أحمد حجازى موعداً نارياً مع الإسماعيلى فى نهائى البطولة العربية ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هل يواجه أحمد حجازى ناديه السابق الاسماعيلى فى نهائى البطولة العربية ؟..سؤالا بات يفرض نفسه على الساحة الكروية بعدما أتم نادى إتحاد جدة السعودى إجراءات ضم المدافع الدولى أحمد حجازى من صفوف وست بروميتش الانجليزى على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد ، ففى حالة تخطى نادى إتحاد جدة والنادى الاسماعيلى لعقبة الدور قبل النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال ستكون المباراة النهائية موعد مواجهة حجازى مع الدراويش.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أعلنت في وقت سابق، استئناف منافسات البطولة، بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية ، وسيتم استكمال منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي، بعد تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة، الرجاء المغربي والإسماعيلي والاتحاد والشباب السعوديين ، ووفقا للحساب الرسمي لنادي الشباب السعودى على تويتر، فقد تقرر أن يقام دور الذهاب بين الشباب السعودي ومواطنه اتحاد جدة يوم الأبعاء الثاني من ديسمبرالمقبل بالرياض، على ان تكون مباراة الإياب يوم الإثنين 4 يناير 2021 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويعد أحمد حجازي أبرز المدافعين في قارة أفريقيا، بسبب خبرته العريضة مع منتخب مصر الأول، ومشاركته مع الفريق في مونديال 2018، بالإضافة إلى كونه أحد أبرز أعضاء الجيل الذي وصل نهائي كأس أمم أفريقيا لعام 2017، مع فترة طويلة من التألق رفقة فريقي الإسماعيلي والأهلي، بالإضافة إلى خوضه رحلة احتراف طويلة في الملاعب الإيطالية والإنجليزية.

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رحلة حجازي الأوروبية بدأتمع فريق فيورنتينا الإيطالي في 2012، بعد بداية محلية مع الإسماعيلي، لكنه تعرض لإصابة قوية بقطع الرباط الصليبي للركبة، ليبتعد طويلاً عن الملاعب ويشارك لمدة موسم مع فريق بيروجيا على سبيل الإعارة، قبل أن يستعيد تألقه مع الأهلي لمدة عامين، وبعدها إلى وست بروميتش ألبيون منذ 2017 وحتى 2020.

وشارك حجازي في 104 مباريات مع وست بروميتش، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف بالإضافة إلى صناعة هدفين، كذلك شارك مع الأهلي في 56 مباراة محلية وأفريقية، بالإضافة إلى 35 مع الإسماعيلي و14 لقاء في إيطاليا، كذلك مثل المدافع منتخب بلاده في 56 مواجهة منذ عام 2011.

المدافع المصري يمتاز بقوة واضحة في ألعاب الهواء، حيث إنه من أفضل مدافعي قارة أفريقيا على مستوى الكرات الرأسية، والتعامل مع الصراعات الثنائية، إلى جانب قدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وبناء الهجمات من الخلف إلى الأمام، دون ارتكاب مخالفات مستمرة، لكن يعيبه فقط البطء أحيانًا في التعامل مع المهاجمين أصحاب السرعات الخاطفة.

حجازي الذي شارك في 39 مباراة بالبريمرليج مع وست بروميتش الموسم الماضي، قام خلالها بعمل 58 عرقلة مشروعة، مع 61 افتكاك سليم، ونجح في الفوز بـ158 كرة هوائية، و197 صراع ثنائي ناجح، و191 استخلاص للكرة في نصف ملعبه، مسجلاً هدفين ومتسببًا في خطأ واحد أدى إلى هدف مباشر في مرمى فريقه.