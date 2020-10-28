شكرا لقرائتكم رجب بكار يرحل عن بيراميدز بسبب المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، على الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية فى الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لعدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، تمهيدا للدخول فى معسكر مفتوح اعتبارا من 3 نوفمبر المقبل بعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وذلك لحين إعلان القائمة النهائية التى ستمثل الفراعنة فى مباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتضم هذه القائمة: الحارسان مهدى سليمان (بيراميدز) ومحمد بسام (طلائع الجيش)، وعبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى ومحمد فاروق وأحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز) ومحمد شريف (إنبى) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة).

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وينتظر الجهاز الفنى انتهاء ارتباط الأهلى والزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا للتأكد من سلامة كل العناصر المرشحة من صفوف الناديين والإعلان عن القائمة المختاره بشكل رسمى للدخول فى المعسكر المغلق الذى يبدأ يوم 9 نوفمبر بمشاركة خماسي اللاعبين المحترفين.

وكشف مصدر مقرب من رجب بكار لـ"اليوم السابع" إن اللاعب قرر الرحيل عن صفوف بيراميدز فى الميركاتو الصيفى الحالى، خاصة بعدما تأكد من وجود نية من الإدارة للإطاحة به بعد التعاقد مع أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى لمدة 3 سنوات مقلبة.

تابع المصدر حديثه، لافتًا إلى إن اللاعب يمتلك العديد من العروض المحلية من أندية كبرى فى الدورى، إلا إنه مازال يدرس كافة العروض قبل اتخاذ القرار المناسب وتحديد وجهته فى الفترة المقبلة.