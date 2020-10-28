شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل يوجه رسالة للصقر ويؤكد: القطبين بيعاملوا فرق الدورى زى الكومبارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أسامة خليل نجم الإسماعيلى السابق رسالة إلى أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، وقال خليل فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "بى أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى فتح الله زيدان عبر قناة أون تايم سبورت: لاعب مثل أحمد حسن جالى من مغاغة وهو لسة 17 سنة كنا فى معسكر بالقاهرة وطريقة أدائه أعجبتنى، وكنا نستعد لمواجهة الترجى فى تونس وكان لديهم لاعب خطير جداً، ووجدت أن أحمد حسن هو أنسب لاعب يلعب على نجم الترجى.

وأضاف: قلت لأحمد حسن إنت هتسافر معانا وهنخلصلك إجراءات القيد، وبالفعل سافر معنا وقبل المباراة قلت له هل عندك استعداد تلعب غداً؟.. قال لى هلعب، أحب هذه الشخصيات التى تواجه التحدى وبالفعل شارك وكان أحد أسباب الفوز.

أضاف: لكن أريد أن أوجه إليه رسالة يجب أن تذكر الإسماعيلى بالخير لأنه له فضل كبير عليك والجماهير لا تنسى، وأنت تتعامل مع النادى وكأنك لم تلعب فيه.

وعن نهائى دورى أبطال أفريقيا: أتمنى وصول الزمالك لنهائى أفريقيا لكن مباريات القطبين خارج نطاق التوقعات، وطوال السنة يستخدمون الأندية المصرية كومبارس من أجل الوصول إلى هذه المباراة والتتويج بلقب أفريقيا، وهذا هو الهدف الأساسى لديهم.