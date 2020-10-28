شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب وصول الشريفى وأحمد مصطفى لإعلان صفقات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو النادى الإسماعيلى وصول الثنائى الجزائرى رضوان الشريفى والمصرى أحمد مصطفى للقاهرة تمهيداً للإعلان عن انضمامهما بشكل رسمى لصفوف الدراويش، حيث تعاقد الإسماعيلى مع الجزائرى رضوان الشريفى، الظهير الأيسر لفريق اتحاد العاصمة الجزائرى، لمدة ثلاثة مواسم بعدما فسخ تعاقده مع ناديه منذ أيام قليلة، حيث اتفق الطرفان على التفاصيل المالية للصفقة، ويسعى مسئولو الدراويش لتدعيم مركز الظهير الأيسر بعد الضعف الواضح الذى ظهر عليه الثنائى محمود البدرى وأسامة إبراهيم طوال مباريات الموسم الحالى.

كما نجح مسئولو الإسماعيلى، فى التعاقد مع أحمد مصطفى لاعب العدالة السعودى لمدة أربعة مواسم، ويبلغ أحمد مصطفى من العمر 23 عاما وسبق له تمثيل منتخب الشباب، وتألق فى صفوف بتروجت، لينتقل لصفوف جينت البلجيكى في صيف 2018 مقابل 500 ألف دولار، بالإضافة إلى 15% عائد إلى بتروجيت عند بيع اللاعب إلى أى نادٍ آخر بعقد يمتد حتى 2021، ولكن غاب عن المشاركة ليقررالنادى البلجيكى إعارته .

أحمد مصطفى لعب الموسم الماضى معارا لنادى سموحة، قبل أن يعود لبلجيكا ثم ينتقل معارا أيضا لنادى أبها السعودى مع بداية الموسم الجارى، قبل أن يفسخ اللاعب عقده ويعود إلى نادى جينت مجددا الذى أعاره فى الميركاتو الشتوى الماضى لنادى العدالة السعودى مقابل 155 ألف دولار لنهاية الموسم الجارى.

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وبدأت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى غربلة اللاعبين الأجانب بصفوف الدراويش، وترى اللجنة أن غالبيتهم لا يصلح للاستمرار فى الموسم الجديد، ويبذل أعضاء اللجنة جهودا مكثفة لاختيار لاعبين أجانب مميزين لتمثيل الفريق فى المرحلة المقبلة، لاسيما قبل اتخاذ قرار نهائى برحيل الموجودين خوفاً من عدم التوصل لاتفاق مع الجدد فى ظل ارتفاع التكلفة المادية لأغلب الصفقات المميزة.

فى شأن آخر قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تعيين محمد اليمانى مديرًا عاما للأكاديميات وتكليفه بتقديم التصور الخاص بكافة فروع الأكاديميات والاستعداد للموسم الجديد في ظل المعطيات الحالية.

اليمانى الذى يعد أحد أبناء النادى المخلصين ويحمل سيرة ذاتية مميزة، أبرزها اللعب لأندية أوروبية كبرى بجانب حصوله على عدة دورات تدريبية تسهم فى الارتقاء بمستوى أكاديميات النادى.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى للاهتمام بقطاع الأكاديميات بمختلف محافظات الجمهورية، من أجل اكتشاف لاعبين جدد يكونو قادرين على تمثيل النادى بأفضل شكل ممكن فى الفترة المقبلة.