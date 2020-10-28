شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد حازم إمام فى مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت جاهزية حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، للتواجد مع الفريق فى مواجهة الرجاء المغربى، التى ستجمع بين الفريقين يوم الأحد المقبل، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، بعدما تغيب عن الفريق الأبيض فى المباريات الماضية بسبب الإصابة بشد فى العضلة الأمامية، والتى تعافى منها ليصبح جاهزًا للمواجهة المقبلة، التى تم تأجيلها لأسبوع من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بسبب تفشى إصابات فيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربى.

فاز الزمالك على الرجاء المغربى، بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، بالمغرب، ليقترب من التأهل إلى النهائى الإفريقى الذى سيقام يوم 6 من شهر نوفمبر المقبل، الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى.

ويخضع فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، اليوم الأربعاء، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، ثم يدخل الفريق فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى، حيث من المقرر، أن يخوض الأبيض تدريباته الجماعية فى البداية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل الخضوع للمسحة الطبية ثم الدخول فى معسكر الإعداد.

ونجح الزمالك فى الفوز على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد القاهرة، لينجح فى حصد وصافة الدورى الممتاز، هذا الموسم، برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علمًا بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة ويتبقى لبيراميدز لقاء وحيد وحال فوزه على المقاولون فى الجولة الأخيرة وخصم ثلاث نقاط من أبناء ميت عقبة سيواصل الأبيض تواجده فى المركز الثانى وبذلك حسم الأبيض وصافة الدورى، بعدما حسم الأهلى اللقب رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.