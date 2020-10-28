محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
قال الكسندر سيوي،مدير إدارة الاتصالات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن الهيئة التي تدير كرة القدم في القارة الأفريقية، تناقش في الوقت الحالي، الحل الأمثل لمباراتي الزمالك والرجاء المغربي بالإضافة إلى النهائي.
وكان النادي الأهلي قد حسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الوداد ذهابًا وإيابًا بنتيجة إجمالية (5-1) فيما ينتظر الزمالك الرجاء المغربي لخوض إياب نصف النهائي بعد أن فاز رجال المدرب باتشيكو بهدف دون رد في مباراة الذهاب بالدار البيضاء.
وعن احتمالية تأجيل مباراتي نصف النهائي والنهائي قال سيوي في تصريحات خاصة لمصراوي: "السلطات المصرية لديها بعض التحفظات، نحن الآن في مناقشات مع السلطات المصرية من أجل الوصول للحل الأفضل لكل الأطراف."
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تأجيل إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والرجاء وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الرجاء مع تحديد موعد جديد له يوم 1 نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر كاف لمصراوي: نناقش مع السلطات المصرية مسألة تأجيل مباراتي الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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