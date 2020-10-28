صدمة لمرتضى.. مركز التسوية يعتمد بطلان لائحة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، بطلان لائحة نادي الزمالك الحالية وما يترتب عليها من آثار، وذلك وفقًا لقرار صادر اليوم، الأربعاء.

ووفقًا للقرار الصادر، فإن القرار الصادر يقضي بإعادة هاني العتال لمنصب نائب رئيس الزمالك مرة أخرى، مع تواجد عبد الله جورج في عضوية مجلس الإدارة.

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ويتضمن قرار البطلان كل ما يترتب على اللائحة من آثار بما فيها الانتخابات التكميلية التي سبق وأن عقدت وانتخب على إثرها كلًا من أحمد مرتضى منصور، حمادة أنور، أحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، وأشرف زكي كأمين للصندوق.

وسيتم استبعاد الثلاثي أحمد مرتضى، حمادة أنور وأحمد عادل من مجلس إدارة نادي الزمالك وفقًا للقرار، بالإضافة إلى أشرف زكي الذي سبق وأن أعلن استقالته من منصبه.

وبحسب القرار، فإن نادي الزمالك سيعود للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين للصندوق وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة.