مفاجئة في قائمة الرجاء قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن لائحة فريق الرجاء شهدت تواجد عشرة لاعبين فقط من جانب الفريق المغربي قبل مواجهة الزمالك في إطار إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأحد المقبل.

وبحسب صحيفة "LE 360" المغربية، فإن فريق الرجاء لا يمتلك سوى عشرة لاعبين في قائمته الحالية نظرًا لعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل فريق "النسور".

وكشفت الصحيفة المغربية، الاسماء المتاحة الآن لمباراة الزمالك بداية من حارس المرمى أمير الحداوي، ورباعي الدفاع فابريس نجاه وبدر بانون والليبي سند الورفلي وعبد الاله مدكور وإلياس الحداد.

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وتابعت الصحيفة، أن الرجاء يمتلك ثنائي الوسط محمد زريدة وفابريس نجوما، وثنائي الهجوم بين ملانجو وأيوب نناح.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر قرارًا رسميًا بتأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء والتي كانت مقرر لها يوم الأحد الماضي إلا أن التأجيل جاء بسبب حالات كورونا داخل الفريق المغربي.

مباراة الذهاب حسمها الزمالك بهدف دون رد جاء عن طريق الجناح المغربي أشرف بنشرقي، ليصبح الأبيض مطالبًا بالتعادل السلبي على أقل تقدير من أجل مقابلة الأهلي في المباراة النهائية.