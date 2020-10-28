مصدر لمصراوي: حجازي قد يدشن المشاركة مع الاتحاد أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشف مصدر في نادي الاتحاد السعودي، أن الدولي المصري أحمد حجازي، قد يبدأ مشواره رفقة عميد الأندية السعودية يوم السبت المقبل في مباراة الديربي أمام الأهلي، وفقًا لوجهة نظر المدرب.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن يوم الأحد عن التعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي بنظام الإعارة.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي: "جاهزية حجازي البدنية والفنية ستحسم الأمور، الأمر الآن في يد المدرب فابيو كاريلي، من الممكن أن يكون حاضرًا في مباراة الديربي أمام النادي الأهلي يوم السبت المقبل، وقد يلحق بالمباراة التي تليها بشكل مباشر."

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ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد في المباراة التي تقام لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سليمان لأندية المحترفين والتي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة يوم السبت المقبل.

وكان أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد قد قال من خلال تصريحات إذاعية يوم الثلاثاء إن حجازي سيصل إلى المملكة العربية السعودية خلال يومين من أجل الانخراط في التدريبات رفقة فريقه الجديد.

ورفض دياب حسم فكرة شراء عقد اللاعب حيث قال إن هذا الأمر مازال في علم الغيب.