الرجاء: لم نحدد موعد السفر للقاهرة.. وقد يتم التأجيل للجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء البيضاوي المغربي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة جمال سلامي لم يحدد حتى الآن موعد سفره إلى القاهرة، مضيفًا أن الموعد النهائي للسفر سيتحدد على ضوء نتائج المسحة الأخيرة لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحل الرجاء ضيفًا على الزمالك باستاد القاهرة، يوم الأحد المقبل (الأول من نوفمبر) في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الفريق الأبيض حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

وتأجلت المواجهة التي كان مقررًا إقامتها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الرجاء لتصل إجمالي الحالات المصابة إلى 17 حالة.

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وخلال تصريحات لصحيفة "لوماتان سبورت"، قال وهبي: "لم نحدد بعد الموعد النهائي للسفر إلى القاهرة لمواجهة نادي الزمالك."

وأضاف: "الموعد النهائي للسفر سيتحدد على ضوء نتائج التحاليل الأخيرة لفيروس كورونا."

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الفريق الأخضر تعول على شفاء اللاعبين من أجل السفر مبكرا إلى القاهرة، للتحضير لمباراة الزمالك.

وأتمت الصحيفة قائلة: "وفي حال تعذر على الفريق تسجيل 10 حالات شفاء، فإن بعثة الرجاء ستضطر إلى تأجيل موعد السفر إلى يوم الجمعة المقبل."