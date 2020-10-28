تقرير.. 5 صفقات مستهدفة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حتى الآن لم يبرم الأهلي سوى صفقة واحدة بصورة رسمية من خلال التعاقد مع اللاعب الشاب طاهر محمد طاهر القادم من صفوف المقاولون العرب من أجل تدعيم الجانب الهجومي للفريق الأحمر في الموسم الجديد.

الأهلى بدأ الاستعداد منذ فترة للدخول في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق في مختلف المراكز بداية من حراسة المرمى وصولًا للمهاجم خاصة بعد رحيل أكثر من لاعب عن الفريق الأحمر سواء شريف إكرامي أو أحمد فتحي وحسام عاشور بعد نهاية عقودهم إلى جانب نهاية إعارة رمضان صبحي وفشل التعاقد معه من جانب فريق هدرسفيلد الإنجليزي لينتقل في النهاية إلى صفوف بيراميدز.

وبخلاف ملف الراحلين عن الأهلي إلا أن الأخير تعرض لأزمة من خلال إصابة المدافع سعد سمير بوتر أكيليس إلى جانب محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي وهو ما أدى إلى نقص عدد في الخط الخلفي بتواجد أيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة الغائب حاليًا بسبب الإصابة.

وفي هذا التقرير.. يستعرض الخليج 365 من خلاله خمس صفقات مستهدفة من الإدارة الحمراء لتدعيم الفريق قبل بداية الموسم الجديد:

- بديل إكرامي:

في ولاية السويسري الراحل رينيه فايلر مع الأهلي، أعلن المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر عن عدم رغبته في تدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل شريف إكرامي.

لكن ربما الأمور تتغير مع موسيماني على الرغم من امتلاك بطل الدوري محمد الشناوي وعلي لطفي إلى جانب اللاعب الصاعد مصطفى شوبير والذي دوّن ظهوره الرسمي الأول في لقاء الترسانة بدور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

الساعات الماضية شهدت ارتباط اسم حارس طلائع الجيش محمد بسام بالانتقال لصفوف الأهلي، كاشفًا أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات "غير رسمية" بين القلعة الحمراء ومسئولي نادي الطلائع.

صاحب الـ29 عامًا لديه عقد مع فريقه الحالي يمتد إلى موسيمين، إلا أن اللاعب والمنضم مؤخرًا لصفوف المنتخب المصري أبدى ترحيبه بالانتقال لصفوف الأهلي عن الزمالك.

وأوضح حارس الطلائع الحالي، أن فرصته ستكون صعبة في المشاركة مع الزمالك نظرًا لتواجد محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم "جنش" إلى جانب محمد عواد.

وكشف اللاعب في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت" :"حدثت مفاوضات ودية مع الأهلي، وأتمنى تحقيق حلمي باللعب بين صفوفه".

وشارك بسام مع طلائع الجيش في موسمه الحالي بواقع (32 مباراة في الدوري) و(مباراتين في كأس مصر) استطاع من خلالها اللاعب أن يحافظ على شباكه في 11 مناسبة.

أبرز مباريات بسام الحالية كانت أمام بيراميدز في اللقاء الأخير للجيش بمسابقة كأس مصر عندما تصدى لثلاث ركلات ترجيح ليقود فريقه للوصول لدور الأربعة في انتظار المتأهل من مباراة الزمالك ونادي مصر.

- تدعيم الدفاع:

الجانب الدفاعي سيكون أحد أهم اهتمامات مسئولي الأهلي خلال الفترة المقبلة نظرًا للوضع الحالي في الفريق، حيث شهدت الساعات الماضية دخول النادي الأحمر في مفاوضات جادة مع مسئولي وادي دجلة لإعادة أحمد رمضان "بيكهام" مجددًا بعد انتقل إلى الفريق الدجلاوي في ميركاتو الشتاء لعام (2019) في صفقة انتقال محمد محمود.

مصدر لـ"الخليج 365" كشف أن "بيكهام" أبلغ مسئولي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي برغبته بالعودة إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر، أن المفاوضات سارية الآن بين إدارة الناديين حيث من المتوقع أن تُحسم المفاوضات بمقابل مادي سيصل لعشرة ملايين جنيه.

صاحب الـ23 عامًا، شارك مع فريقه الحالي (32 مباراة) بواقع (30 مباراة) في مسابقة دوري we المصري إلى جانب مباراتين في بطولة كأس مصر.

وساهم "بيكهام" لاعب المنتخب المصري الأوليمبي بثلاثة أهداف مع دجلة من خلال تسجيله هدفين وصناعة هدفًا.

ويمتلك "بيكهام" القدرة على المشاركة أيضًا في مركز الظهير الأيمن وهو المركز الذي سيحتاج الأهلي لتدعيمه في ظل رحيل أحمد فتحي لبيراميدز، ليبقى محمد هاني وحيدًا في هذا المركز.

اسم آخر اقترب من ارتداء قميص الأهلي وهنا الحديث عن المدافع المغربي بدر بانون لاعب والقائد الثاني في فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

Advertisements

مصادر كشفت لمصراوي، أن الاتفاق بين الأهلي وإدارة الرجاء من أجل التعاقد مع بانون تمت إلا أن ما يبقى هو إنهاء اللاعب مشواره مع فريقه من خلال منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ووصل فريق الرجاء البيضاوي إلى دور الأربعة من المنافسات القارية حيث خسر فريق "النسور" لقاء الذهاب من الزمالك بهدف دون رد في لقاء أقيم بالدار البيضاء.

وسبق وأن علق رئيس الرجاء جواد الزيات على مفاوضات الأهلي مع ناديه من أجل التعاقد مع بانون قائلاً :"لدينا فلسفة في الرجاء، والنادي لن يقف في وجه رغبة اللاعبين ولا يقطع الطريق عن لاعيبه".

وأضاف عبر شاشة "أوريزون" المغربية :"اللاعب أعطى الكثير للنادي، وإذا كان هناك استفادة للاعب وللنادي فعلينا تشجيع اللاعب على الانتقال، وهذا أقصى ما يمكنني قوله الآن".

وتابع :"سيأتي الوقت للحديث فيه والإعلان عن بعض الأمور، لكن الآن لا يمكننا الكشف عن أي شيء".

وأنهى :"النادي لديه فلسفة لن تتغير وهو تشجيع اللاعب للرحيل إذا كان هناك استفادة مت الاستفادة في تلك العائدات وتكوين 10 لاعبين وتصعيدهم للفريق الأول".

الموسم الحالي شهد مشاركة بانون مع الرجاء في (27 مباراة) استطاع من خلالها أن يسجل ثلاثة أهداف.

- عودة للصورة:

عاد من جديد الجناح الجزائري يوسف بلايلي ليرتبط اسمه بالانتقال لصفوف الأهلي بعد فسخ عقده مع أهلي جدة السعودي نظرًا لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

بلايلي ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف خيتافي الإسباني وقطر القطري إلا أن المفاوضات لم تحسم ليعود الجناح الجزائري اسمه من جديد للانتقال للأهلي بحسب ما كشف عنه مصدر مسئول من جانب الأهلي لـ"الخليج 365".

وأوضح المصدر :"يوجد مفاوضات بين وسطاء من جانب الأهلي والبلايلي بعدما وافق اللاعب على تخفيض راتبه".

ويمتلك بلايلي مسيرة قوية مع المنتخب الجزائي كان آخرها على الأراضي المصرية بعدما قاد منتخب "محاربي الصحراء" للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية بنسخة (2019) بعد الفوز على منتخب السنغال في المباراة النهائية بنتيجة_1-0.

وشارك بلايلي (28 عامًا) رفقة الجزائر في 18 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل خمسة أهداف، أما على مستوى الأندية فكانت المسيرة الأفضل له مع الترجي الرياضي التونسي حيث قاد فريق "الدم والذهب" للحصول على بطولتي دوري أبطال أفريقيا نسختي (2018) على حساب الأهلي، و(2019) على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

- وعد موسيماني:

بعد تعاقد الأهلي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لقيادة الفريق خلفًا لرينيه فايلر، والمدرب السابق لصنداونز وعد إدارة ناديه بالتعاقد مع الجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو والذي كان هدفًا للنادي القاهري في الفترة الأخيرة.

مصدر كشف لـ"الخليج 365"، أن بيتسو موسيماني وعد مسئولي الأهلي بتسهيل ضم جاستون سيرينو من صنداونز.

ويعتبر سيرينو أحد أبرز أوراق صنداونز في الفترة الأخيرة الأمر الذي جعل مسئولي النادي الجنوب أفريقي يجددوا عقد اللاعب صاحب الـ29 عامًا لمدة خمس سنوات كاملة في إشارة إلى رغبتهم بعدم التفريط في اللاعب.

وكان موسيماني عندما مدربًا لصنداونز أحد أسباب فشل مفاوضات انتقال سيرينو للاعب بعدما تمسك بتواجد الجناح الأوروجوياني، إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات في هذه الصفقة نظرًا لرغبة المدرب الجنوب أفريقي في انتداب اللاعب إلا جانب علاقته الوطيدة بمسئولي صنداونز.

ويعتبر موسيماني أحد أكبر المعجبين بسيرينو عندما كان مديرًا فنيًا لصنداونز حيث سبق وأن عرض على اللاعب الحصول على الجنسية الجنوب أفريقية ليمثل منتخب بلاده بحسب ما جاء في صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية.