بيتي مارتينيز صاحب المهام الصعبة وأهداف الثواني الأخيرة

حسم الأرجنتيني بيتي مارتينيز فوزا مثيرا للنصر السعودي على حساب الأهلي في نصف نهائي كأس الملك ومارس هوايته في تسجيل الأهداف الحاسمة، بعدما قاد النصر إلى نهائي الكأس
أحرز مارتينيز "27 عاما" هدف الفوز في الدقيقة 85، بعدما كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله يسيطر على مجريات اللعب، قبل أن يحسم مارتينيز اللقاء في لحظاته الأخيرة.
ودائما ما يضع اللاعب القادم من أتالانتا الأميركيبصمته في مباريات الكؤوس والأدوار الاقصائية بالإضافة إلى مواجهات الدوري.
وكانت أولى أهدافه القاتلة في موسم 2014-2015، ضمن الأسبوع الـ 15 للدوري الأرجنتيني، أمام فريق أوليمبو، إذ سجل هدف التعادل لريفر بليت في الدقيقة 88.
وفي موسم 2018-2019 قاد الفريق الأرجنتيني إلى نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، عندما سجل فيالوقت المحتسب بدلا للضائع" 95" من ركلة جزاء أمام جريميو البرازيلي، في المواجهة التي انتهت بنتيجة 2-1.
وبعدها في نهائي كوبا ليبرتادوريس، حسم مارتينيز النهائي المثير لمصلحة ريفر بليت على حساب الغريم التقليدي بوكا جونيور، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الإسبانية مدريد "ملعب سانتياجو برنابيو".
ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 122 من عمر الشوط الإضافي الثاني، أهدى بيتي اللقب إلى فريقه، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-1، بعدما قتل آمال بوكا جونيورز بالتعادل في الوقت الحاسم.
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