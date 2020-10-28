ماثيوس لجماهير النصر السعودي: قلت" سأقاتل من أجلكم" وفعلت

أبدى البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب النصر سعادته بالعودة من جديد لتمثيل فريقه هذا الموسم، مؤكداً بأنه مر بأصعب أسبوعين في حياته.

وكان النصر تأهل إلى نهائي كأس الملك على حساب أهلي جدة،أمس" الثلاثاء" بعدما حسم مواجهة نصف النهائي بنتيجة 2-1.

وقال بيتروس: أنا سعيد بالعودة، خاصة بعدما عشت أصعب أسبوعين في حياتي لأني كنت أقاتل من أجل الفريق.

وأضاف: كنت أثق بالله أنه

سيقف معي وأعود للفريق، أنا سعيد جداً وأشكر الجماهير التي وقفت معي.

والمح الى أنه نشر مقطعاً للجماهير وقلت لهم أنتم قاتلتم من أجلي وأنا سأقاتل من أجلكم وإن شاء الله نكمل المشوار.

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وحول مستواه بعد ابتعاده عن الملاعب قال: أنا أحتاج مزيداً من الوقت كوني لم ألعب منذ 3

أشهر وبإذن الله أكمل بنفس المستوى لإسعاد الجماهير.

وأكد بيتروس أن مدرب الأهلي أثار حماسهم بعد تصريحه ضد النصر، وقال: مدربهم قال الفوز على النصر سهل وهذا ما جعلنا ندخل بحماس كبير والآن تأهلنا وأمامنا نهائي كبير.

وحول توقعه بتسجيل هدف قال: قلت للاعبين إننا سنفوز وكان لدي إحساس كبير بأني سأسجل وهذا ما كان في قلبي ووعدت زملائي وعائلتي بذلك وتأهلنا.

وقرر النصر في اللحظات الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية، يوم الأحد، إعادة البرازيلي بيتروس وإنهاء عقد النيجيري أحمد موسى.