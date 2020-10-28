شوبير : موقف أحمد فتحي من الرحيل عن الأهلي أفضل من عاشور ورمضان صبحي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير ، عن رحيل كبار لاعبي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ، بذهاب أحمد فتحي ورمضان صبحي إلى فريق بيراميدز ، وتعاقد الاتحاد السكندري مع لاعب الوسط حسام عاشور .
وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية ،
وأضاف ، هذا الأمر بالطبع انعكس على ردود أفعال الجماهير ، مشيراً إلى أن الجماهير حتى الآن تقدر أحمد فتحي وتتمسك بضرورة بقاؤه مع الأهلي .
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