الكشف عن الموعد المقترح لإقامة نهائي كأس خادم الحرمين

تحدثت تقارير سعودية صباح اليوم الأربعاء، عن الموعد المقترح للمباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والنصر والذي من المقرر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.
وكشفت التقارير ، أن يوم 28 من الشهر المقبل هو المقترح حتى الآن لإقامة نهائي الكأس .
كان فريق الهلال قد تأهل إلى المباراةالنهائية بعد فوزه على نظيره أبها.
فيما جاء تأهل فريق النصر على حساب نظيره أهلي جدة .
على جانب آخر أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت مؤخراً رحيل النيجيري احمد موسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى.
ونشر نادى النصر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو قائلا : شكراً لكل ما قدمته مع ناديك النصر.
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