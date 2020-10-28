الدوخي يكشف أخطاء حكم مباراة الهلال وأبها في نصف نهائي كأس الملك

كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه كان على الحكم طرد لاعب الهلال الكولومبي كويار، في لقاء أبها بنصف نهائي كأس الملك، كما أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لأبها خلال مباراة الفريقين.
وتأهل الهلال والنصر إلى نهائيكأس الملك، بعد فوز الأول على أبها بهدفين دون مقابل، فيما تغلب النصر على الأهلي بنتيجة 2-1.
وقال الدوخي لـ" العربية" كان على الحكم طرد كويار في الدقيقة 37 من الشوط الأول،
وأضاف: كما كانت هناك ركلة جزاء غير محتسبة لأبها في نهاية الشوط الأول، بعدما قفز لاعب الهلال على الخصم داخل منطقة الجزاء.
ولفت الدوخي إلى أن قرارات حكم مواجهة النصر والأهلي كانت صحيحة، خاصة فيما يتعلق بعدم وجود ركلتي جزاء على الفريقين في الشوط الأول.
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