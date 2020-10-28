إقامة "السوبر" الإيطالي لكرة القدم في السعودية

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة السوبر الإيطالي المقبل في السعودية، وأن مذكرة التفاهم التي وقعت مع الاتحاد الإيطالي، تأتي لتطوير صناعة كرة القدم وتبادل الخبرات.

وقال المسحل لـ" العربية": الاتحاد الايطالي من أعرق الاتحادات في العالم، يضم أميز الكوادر ولديهم خبرات كبيرة أيضا في مجالات

التحكيم، وتم التأكيد على إقامة السوبر الإيطالي 2021 في السعودية .

وأضاف:لم يتم تحديد موعد السوبر بشكل نهائي بسبب عدم تمكن الجمهور من الحضور، خلال الأسابيع القادمة ستتضح الصورة والتأكيد على موعد إقامة السوبر.

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وقال: سيتم البدء بالبرامج التي لا

تتطلب السفر بالنسبة للجانبين، ونعمل على تحقيق المصالح المشتركة، ولديهم خبرة عريقة في كرة القدم ورغبة في التعاون.

وألمح الى أنه ليس من السهل الاستعانة بالحكام الإيطاليين لأن لديهم عدد كبير من المباريات محليا وأوروبيا، القصد من الاتفاقية تعزيز التعاون في تطوير الحكام بشكل عام، وسيتم إرسال حكام سعوديين للتواجد في إيطاليا لتبادل الخبرات مع حكام متمكنين، وقيادة مباريات غير رسمية في إيطاليا.