باريس سان جيرمان ضيفاً على إسطنبول باشاك شهير بأبطال أوروبا اليوم

يستضيف فريق إسطنبول باشاك شهير ، نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .
ومن المقرر إقامة اللقاء على ملعب ستاد
ويسعى الفريق الفرنسي لتصحيح أوضاعه بالمجموعة بعد خسارته في الجولة الأولى على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية لهدف ، فيما يخوض الفريق التركي المباراة بعد خسارة تعرض لها في الجولة الأولى أيضاً أمام لايبزيج الألماني بثنائية مقابل هدف .
ويأتي فريق باريس سان جيرمان ثالثاً بالمجموعة الثامنة ، فيما يحتل الفريق التركي الترتيب الرابع والأخير .
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