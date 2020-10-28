باريس سان جيرمان ضيفاً على إسطنبول باشاك شهير بأبطال أوروبا اليوم

يستضيف فريق إسطنبول باشاك شهير ، نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ومن المقرر إقامة اللقاء على ملعب ستاد

ستين إيمك بأسطنبول ، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة .ويسعى الفريق الفرنسي لتصحيح أوضاعه بالمجموعة بعد خسارته في الجولة الأولى على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية لهدف ، فيما يخوض الفريق التركي المباراة بعد خسارة تعرض لها في الجولة الأولى أيضاً أمام لايبزيج الألماني بثنائية مقابل هدف .ويأتي فريق باريس سان جيرمان ثالثاً بالمجموعة الثامنة ، فيما يحتل الفريق التركي الترتيب الرابع والأخير .