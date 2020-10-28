سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" غداً استعداداً لمواجهة fc مصر

يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، غداً الخميس، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق مصر ، فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة فى تتويج سلسلة العروض الطيبة التى حققها الفريق منذ قدوم احمد سامى على رأس الجهاز الفنى بتحقيق الفوز بعدد كبير من الأهداف ليكون أفضل ختام لموسم شاق. .

وفى الرابعة من مساء اليوم يواصل

الفريق تدريباته على ملعب النادى، واستغل أحمد سامى المدير الفنى للفريق التدريبات الأخيرة فى تحفيظ اللاعبين عدداً من الجمل الخططية والتكتيكية التى يرغب فى تطبيقها خلال اللقاء.

ويسود اتجاه قوى لدى الجهاز الفنى لمنح عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات الأخيرة فرصة خوض اللقاء لمنحهم فرصة اعادة تقديم أنفسهم مرة آخرى قبل ارسال قائمة الموسم الجديد.

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هذا وقرر المهندس فرج عامر رئيس النادى بالإتفاق

مع أحمد سامى المدير الفنى على تنظيط حفل كبير عقب انتهاء مباراة الفريق الأخيرة فى الدورى من أجل الإحتفال باللاعبين الدوليين الذين تم ضمهم للمنتخبات الوطنية الأول والأليمبى خلال المعسكرات القادمة، خاصة وأنها المرة الأولى التى ينضم فيها هذا العدد للمنتخبات من فريق سموحه.

وأكد فرج عامر أن المدير الفنى هو صاحب الدور الأكبر فى تطوير مستوى اللاعبين وووصولهم إلى أعلى فورمة فنية رغم ضغط المباريات التى تعرض لها الفريق منذ عودة النشاط الكروى بسبب جانحة كورونا.

وأضاف أن هناك لاعبين فى الفريق سيكون لهم مستقبل كبير فى الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة وسيكونوا من العناصر الأساسية فى المنتخبات الوطنية المختلفة.