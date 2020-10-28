شوبير : اتجاه قوي لإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا 9 نوفمبر بدلاً من 6

أكد الإعلامي أحمد شوبير ، وجود اتجاه قوي لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاسع من نوفمبر المقبل بدلاً من الموعد المحدد له في السادس من نوفمبر .
وأكد شوبير خلال تصريحات إذاعية ، أن الكاف من
يأتي ذلك بعد تأجيل لقاء الزمالك والرجاء نتيجة ظهور حالات إيجابية لكورونا مؤخراً لدى الفريق المغربي ، وإقامة مباراة الإياب بالقاهرة مطلع الشهر المقبل بعد فوز الأبيض ذهاباً في المغرب بهدف نظيف ، في الوقت الذي حسم فيه النادي الأهلي تأهله للمباراة النهائية على حساب فريق الوداد المغربي.
وشدد شوبير على أن نقل لقاء النهائي لملعب برج العرب بالإسكندرية بدلاً من ستاد القاهرة يأتي لأسباب أمنية خاصة بسبب موعد انتخابات مجلس النواب المصري.
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