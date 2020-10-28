مفاجأة .. اتحاد الكرة: خطاب الفيفا عن القائمة الدولية غير ملزم في الترتيب

أكد مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن خطاب الفيفا بشأن عدم إجراء تعديلات على القائمة الدولية يتعلق بالاسماء وليس الترتيب. قال المصدر إن لجنة الحكام من حقها تعديل ترتيب حكام القائمة الدولية خاصة وأن خطاب الفيفا عبارة عن توصية وغير ملزم. وغير ملزم. الجدير بالذكر أن لجنة الحكام ستقيم معسكرا للتدريب على تقنية الفيديو يبدأ يوم ٥ نوفمبر المقبل بمشاركة ٥٤ حكما ويستمر لمدة شهر تقريباً.

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