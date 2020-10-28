جيرالدو يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل عن الأهلي مجانًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كل العروض التي وصلت إدارة الأحمر لإعارة اللاعب لأندية بالدوري الممتاز. وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب وصلته عروض إعارة من نادي وادي دجلة وناد آخر بالدوري المصري، بالإضافة إلى عرض من أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري البرازيلي، إلا أن اللاعب رفض مبدأ إعارة نفسه وتمسك بالرحيل مجانا في حالة عدم رغبة الأهلي في استمراره. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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