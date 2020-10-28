شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (1): سلسلة بايرن القياسية مستمرة.. وفيليكس ينقذ أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ بايرن ميونخ على انطلاقته المثالية في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021، وذلك بعد أن تغلب في ثاني مبارياته على فريق لوكوموتيف موسكو الروسي في روسيا بنتيجة 2-1، ليحقق ثاني انتصاراته ويستمر على صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن أقرب الملاحقين.

وافتتح بايرن ميونخ التهديف في الشوط الأول بواسطة لاعب الوسط الألماني الدولي ليون جوريتزكا، وعدل الفريق الروسي النتيجة في الشوط الثاني عن طريق لاعب الوسط أنتون ميرانتشوك قبل 20 دقيقة من النهاية، لكن بعدها بـ 9 دقائق فقط أعاد جوشوا كيميتش البايرن للمقدمة بهدف رائع، ليحقق العملاق البافاري فوزه رقم 13 على التوالي في سلسلة الانتصارات الأطول في تاريخ دوري الأبطال.

وأوضحت الاحصائيات أن أنتون ميرانتشوك اشترك في تسجيل 5 أهداف هذا الموسم مع ناديه الروسي (سجل 2 وصنع 3) في مختلف البطولات، وهو أعلى رقم مساهمات تهديفية حاليًا للاعب في فريقه، لكن الاحصائية الأكثر تميزًا كانت لصاحب هدف الفوز، جوشوا كيميتش، الذي اشترك على الأقل في تسجيل هدف من بين جميع مبارياته الـ 5 الأخيرة في دوري الأبطال، وبإجمالي 7 مساهمات تهديفية في هذه المباريات (سجل 2 وصنع 5).

وأصبح المدرب الألماني هانزي فليك هو أول مدرب في تاريخ دوري الأبطال يفوز في أول 10 مباريات له في المسابقة، محققًا سجلًا من الصعب تحطيمه، مع إمكانية تمديد هذا السجل مع مواجهاتي ريد بول سالزبورج في الجولتين الثالثة والرابعة من هذه المجموعة.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، أنقذ الموهوب جواو فيليكس فريق أتلتيكو مدريد من الخسارة ضد ريد بول سالزبورج، بعد أن سجل الهدفين الثاني والثالث ليقود أصحاب الأرض لتحقيق فوز صعب بنتيجة 3-2 على الضيف النمساوي.

وأشترك فيليكس في تسجيل 6 أهداف في أخر 7 مباريات له في دوري أبطال أوروبا (سجل 5 وصنع 1)، وقد أصبح اللاعب (20 عامًا و252 يومًا) هو ثاني أصغر من يسجل ثنائية في مباراة لأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال بعد سيرخيو أجويرو في عام 2008 ضد بي اس في إيندهوفن (بعمر 20 عامًا و106 يومًا).

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وشهدت المباراة تسجيل الجناح المجري دومينيك سزوبوسزلاي (20 عامًا ويومين) هدفًا لفريق سالزبورج، لتكون ثاني مباراة يسجل فيها اللاعب الشاب في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أصغر لاعب مجري على الإطلاق يسجل في مباراتين متتاليتين في المسابقة.‏