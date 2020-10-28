شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي.
ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباراة بيومين، ثم يدخل في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.
ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي مساء يوم الأحد المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس في المغرب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,877
-
تعافي
99,084
-
وفيات
6,222
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.