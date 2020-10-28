شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباراة بيومين، ثم يدخل في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي مساء يوم الأحد المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس في المغرب.