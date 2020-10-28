يوفنتوس يستضيف برشلونة.. مواعيد مباريات دوري الأبطال اليوم والقنوات الناقلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020- 2021، بمباريات المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. ونستعرض في السطور التالية مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها: كراسنودار ضد تشيلسي: 7.55 مساء، بي إن سبورت 2. إسطنبول باشاك شهير ضد باريس سان جيرمان: 7.55 مساء، بي إن سبورت 1. إشبيلية ضد استاد رين: 10.00 مساء، بي إن سبورت 3. مانشستر يونايتد ضد لايبزيج: 10.00 مساء، بي إن سبورت 2. يوفنتوس ضد برشلونة: 10.00 مساء، بي إن سبورت 1. فرينكفاروزي ضد دينامو كييف: 10.00 مساء، بي إن سبورت 6. Advertisements بروسيا دورتموند ضد زينيت: 10.00 مساء، بي إن سبورت 5. كلوب بروج ضد لاتسيو: 10.00 مساء، بي إن سبورت 4. الوضع في مصر

اصابات 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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