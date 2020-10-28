شكرا لقرائتكم وادى دجلة يستغنى عن خالد وليد بعد ضم مسعد عوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادى وادى دجلة، على الاستغناء عن خدمات خالد وليد حارس مرمى الفريق الكروى الأول، خاصة وأن دجلة أتم التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى فريق أسوان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروى الجديد، لاسيما وأن صفقة مسعد عوض تعد هى الثانية للفريق الدجلاوى، بعد أن تم الإعلان عن التعاقد مع إيهاب المباركى ظهير أيمن الترجى التونسى لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، عقب رحيل اللاعب عن "باب سويقة".

ومن المقرر أن يسدد مسئولو وادى دجلة قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليها فى عقد مسعد عوض مع نادي أسوان، والبالغة مليون جنيه، من أجل الحصول على خدماته بشكل رسمى ، ليصبح الترتيب الجديد لحراس وادى دجلة كالتالى، محمد عبد المنصف الحارس الأول، مسعد عوض الحارس الثانى، حسين ذكرى الحارس الثالث.

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وقرر اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، اختبار عدد من البدلاء الذين لم يحصلو على فرصة المشاركة مع الفريق فى الفترة الماضية، فى المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى فى ختام منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد الجيش بالسويس.

واستقر المدير الفنى لدجلة على الاعتماد على بعض اللاعبين البدلاء والناشئين لمنحهم فرصة التعبير عن انفسهم قبل تحديد الراحيلن منهم والمستمرين مع الفريق بالموسم الكروى الجديد، لاسيما وأن بابا فاسيليو منح اللاعبين الأساسيين راحة من التدريبات، كما سمح للأجانب بالسفر إلى بلادهم قبل العودة والاستعداد للموسم الجديد.