شكرا لقرائتكم فؤاد عبد السلام يدرس الترشح على رئاسة إتحاد الطائرة فى الإنتخابات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة السابق الترشح فى إنتحابات الإتحاد المقبلة المقرر لها يوم 11 ديسمبر المقبل فى الجمعية العمومية العادية لإختيار مجلس إدارة جديد يدير الإتحاد فى المرحلة المقبلة ، ومن جانبه أكد عبد السلام فى تصريح لـ اليوم السابع ،أن أوضاع إتحاد الكرة الطائرة و الصراعات تتسبب فى تردده فى إتخاذ قرار الترشح الذى لم يحسم موقفه منه حتى الأن.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا لغلق باب الترشح فى الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد فى المرحلة المقبلة وإخطار للهيئات الرياضية التابعة للاتحاد يوم 30 أكتوبر الجارى بموعد الحمعية العمومية العادية و غير العادية لمناقشة اللائحة.

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ومن جانبه أكد سامح حمدى على فتح باب الترشح للانتخابات يوم 31 أكتوبر بعد نشر إعلان فتح بات الترشح يوم 30 من أجل توافد المرشحين لتقديم أوراقهم.

وعينت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا الثنائى محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية العادية اختيار مجلس إدارة جديد، حيث يدير الاتحاد حاليًا لجنة مؤقتة ترغب فى تعديل اللائحة قبل إجراء الانتخابات، إلا أن مركز التسوية والتحكيم ألغى العمومية غير العادية التى كان محدد لها يوم 21 أكتوبر بسبب النصاب القانونى، قبل أن يتم تحديد موعد جديد بعد تعيين الثنائى محمد المهدى و شريهان سامح.