شكرا لقرائتكم رجب بكار يقترب من الزمالك بعد قرار الرحيل عن بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقترب رجب بكار ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما استقر اللاعب على الرحيل عن صفوف فريقه فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية فى الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لعدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، تمهيدا للدخول فى معسكر مفتوح اعتبارا من 3 نوفمبر المقبل، بعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وذلك لحين إعلان القائمة النهائية التى ستمثل الفراعنة فى مباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويمتلك بكار العديد من العروض المحلية، وكان أبرزها من الأهلى والزمالك، إلا إن اللاعب أصبح على مقربة من القلعة البيضاء، خاصة فى ظل رغبة أبناء ميت عقبة فى تدعيم الجبهة اليمنى بعنصر دولى مميز، وأقتناعهم بمميزات اللاعب، الأمر الذى يجعل رجب بكار أقرب للزمالك عن الأهلى.

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وكان مصدر مقرب من رجب بكار كشف لـ"اليوم السابع" أن اللاعب قرر الرحيل عن صفوف بيراميدز فى الميركاتو الصيفى الحالى، خاصة بعدما تأكد من وجود نية من الإدارة للإطاحة به بعد التعاقد مع أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى لمدة 3 سنوات مقلبة.

وتابع المصدر حديثه أن اللاعب يمتلك العديد من العروض المحلية من أندية كبرى فى الدورى، إلا أنه مازال يدرس كل العروض قبل اتخاذ القرار المناسب وتحديد وجهته فى الفترة المقبلة.