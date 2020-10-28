شكرا لقرائتكم فتش عن موسيمانى.. الأهلى يستقر على عودة هذا الرباعى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقر مسئولو النادي الاهلي على إستعادة الرباعي المُعار صلاح محسن وناصر ماهر (سموحة) وأكرم توفيق(الجونة) ومحمد شريف (إنبي) وذلك بعد المناقشات التى دارت خلال الفترة الماضية بين لجنة التخطيط للمرة بالنادي برئاسة محسن صالح والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ، ومازالت المفاوضات والإتصالات مُسمرة لحسم مصير اللاعبين المُعارين من الاهلي لأندية في الدوري المحلي قبل أيام من إنتهاء الموسم المحلي.

من ناحية أخرى ، قام بيتسو موسيمانى، بتصعيد 6 ناشئين جدد وإشراكهم في المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش، وشارك الناشئون الستة في المران الجماعى للفريق وهم: محمد حسام «ميدو»، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر «حمدي»، مهاجم، مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف «مانو» ، لاعب وسط دفاعى، مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبى، ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل «كوكا»، لاعب وسط دفاعى، مواليد 2001 ، فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخرى ومحمد شكرى وشادى رضوان والحارس أحمد طارق.

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ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، وبدأ مران الأهلي بفقرة بدنية خفيفة، وبعد ذلك قام بيتسو موسيمانى، المدير الفني، بتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي اشتملت على بناء الهجمة من منتصف الملعب، بالإضافة إلى الكرات العرضية، وحرص موسيمانى على توجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء خلال المران.

وخاض رباعى حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.