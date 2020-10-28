شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستغنى عن خالد وليد بعد ضم مسعد عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى وادى دجلة على الاستغناء عن خدمات خالد وليد حارس مرمى الفريق الكروى الأول، خاصة أن دجلة أتم التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى فريق أسوان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروى الجديد، لاسيما أن صفقة مسعد عوض تعد الثانية للفريق الدجلاوى، بعد أن تم الإعلان عن التعاقد مع إيهاب المباركى ظهير أيمن الترجى التونسى لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، عقب رحيل اللاعب عن "باب سويقة".

ومن المقرر أن يسدد مسئولو وادى دجلة قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليها فى عقد مسعد عوض مع نادى أسوان، والبالغة مليون جنيه، من أجل الحصول على خدماته بشكل رسمى، ليصبح الترتيب الجديد لحراس وادى دجلة كالتالى، محمد عبد المنصف الحارس الأول، مسعد عوض الحارس الثانى، حسين ذكرى الحارس الثالث.

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