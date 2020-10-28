شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة كورنا قبل انطلاق معسكر مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الأربعاء فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، ثم يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس في المغرب.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية فى البداية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل الخضوع للمسحة الطبية ثم الدخول فى معسكر الإعداد.
من ناحية أخرى خضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك لاختبار طبى على هامش تدريبات الأمس، حيث تعرض اللاعب لإصابة فى العضلة الخلفية فى مباراة الإسماعيلى أمس فى ختام الدورى، وخضع لأشعة مقطعية على العضلة الخلفية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية على أن يبدأ اللاعب برنامج تأهيلى اليوم استعداد لمواجهة الرجاء المغربي.
فيما يسعى محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك فى أن يضع بصمته فى إسعاد جماهير الزمالك بالتأهل إلى نهائى دورى ابطال أفريقيا، ويأتى طموح الفتى الأسمر للزمالك بعدما نجح فى تقديم أداء مبهر بعد العودة من الإصابة عندما دفع به البرتغالى جايمى باتشيكو فى لقاء الإسماعيلى الذى شهد فوز الأبيض فى ختام لقاءات الدورى و تأمين وصافة المسابقة .
قدم شيكابالا أداء مميز مع فريقه بعد غياب طويل عن المشاركة، حيث شارك شيكابالا فى تشكيل الأبيض اليوم بعد غياب عن الفريق دام لمدة 53 يومًا، وتحديدًا منذ أخر مشاركة له مع الأبيض أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين فى الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وتحديدًا يوم 3 من سبتمبر الماضى، وانتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد، واكتفى الأباتشى فى المشاركة خلالها لمدة 4 دقائق فقط وإجمالاً شارك شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم فى 14 مباراة بواقع 6 مباريات فى الدورى و6 لقاءات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المحلى، فيما أحرز 3 أهداف من بينهم هدفين فى البطولة الإفريقية خلال الدور التمهيدى للبطولة.
ومن المحتمل أن يضعه باتشيكو فى الحسابات لصناعةالفارق خاصة أنه نجم جماهيرى و يتعطش لإسعاد الجماهيرفى أن يبدأ اللقاء أو تجهيزه كورقة رابحة فى اللقاء
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