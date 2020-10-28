شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة كورنا قبل انطلاق معسكر مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الأربعاء فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، ثم يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس في المغرب.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية فى البداية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل الخضوع للمسحة الطبية ثم الدخول فى معسكر الإعداد.