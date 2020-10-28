شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على عودة 4 معارين بعد نهاية الموسم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادى الأهلى على استعادة الرباعى المُعار صلاح محسن وناصر ماهر (سموحة) وأكرم توفيق (الجونة) ومحمد شريف (إنبى) وذلك بعد المناقشات التى دارت خلال الفترة الماضية بين لجنة التخطيط بالنادى برئاسة محسن صالح والجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، ومازالت المفاوضات والاتصالات مُسمرة لحسم مصير اللاعبين المُعارين من الأهلى لأندية فى الدورى المحلى قبل أيام من انتهاء الموسم المحلى.

من ناحية أخرى صعد بيتسو موسيمانى 6 ناشئين جدد وأشركهم فى المران الجماعى، الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش، وشارك الناشئون الستة فى المران الجماعى للفريق وهم: محمد حسام "ميدو"، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر "حمدى"، مهاجم، مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف "مانو"، لاعب وسط دفاعى، مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبى، ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل "كوكا"، لاعب وسط دفاعى، مواليد 2001 ، فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخرى ومحمد شكرى وشادى رضوان والحارس أحمد طارق.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز، وبدأ مران الأهلى بفقرة بدنية خفيفة، وبعد ذلك قام بيتسو موسيمانى، المدير الفني، بتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي اشتملت على بناء الهجمة من منتصف الملعب، بالإضافة إلى الكرات العرضية، وحرص موسيمانى على توجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء خلال المران.

وخاض رباعى حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.