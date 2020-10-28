شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يرحل عن بيراميدز بسبب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز على الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية فى الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لعدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، تمهيدا للدخول فى معسكر مفتوح اعتبارا من 3 نوفمبر المقبل، بعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وذلك لحين إعلان القائمة النهائية التى ستمثل الفراعنة فى مباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتضم هذه القائمة: الحارسان مهدى سليمان (بيراميدز) ومحمد بسام (طلائع الجيش)، وعبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى ومحمد فاروق وأحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز) ومحمد شريف (إنبى) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة).