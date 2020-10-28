شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلة حمدى النقاز مع الزمالك قبل الانضمام للترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الأربعاء، الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن الحالى للترجى التونسى والزمالك السابق بعيد ميلاده الـ28، لاسيما أنه من مواليد 28 أكتوبر عام 1992، حمدى النقاز لعب فى صفوف النجم الساحلى التونسى فى الفترة من 2013 إلى 2018 وتوج معه بكأس الاتحاد الأفريقى وكأس تونس 3 مرات وكأس الرابطة التونسية المحترفة مرة من قبل.

وتعاقد الزمالك مع النقاز فى يناير من عام 2018، وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 26 مباراة مع القلعة البيضاء بواقع 21 لقاء فى الدورى، و4 فى كأس مصر، ومباراة كأس السوبر استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وفى موسم 2019 - 2020 لعب النقاز 8 لقاءات بواقع 5 فى مسابقة الدورى، و3 لقاءات فى دورى أبطال إفريقيا ،ولم يسجل أى أهداف أيضا فى من اللقاءات التى ظهر فيها.

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وحصد النجم التونسى مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين ، وفسخ حمدى النقاز، عقده مع نادى الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وهو ما دفعه لتقديم شكوى للفيفا.

وكان الترجى التونسى قد أعلن ضم الظهير الأيمن السابق لنادى الزمالك حمدى النقاز فى صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب عقده مع فريق سودوفا الليتوانى.