شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لمواجهة المقاصة بآخر جولات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم، اليوم الأربعاء، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الثامنة مساء غد الخميس على استاد الأهلى والسلام بالجولة الأخيرة لمسابقة الدورى العام، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه ثم يعلن مختار مختار قائمة ناديه التى تدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة.

وتعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق على حسم الصفقات المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وحصد الإنتاج الحربى 43 نقطة بالدورى بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 10 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ومنذ عودة مسابقة الدورى من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، حيث خاض الفريق 16 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى ستة مباريات وتعادل فى مباراتين، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق ثم خسر من وادى دجلة برباعية مقابل هدف ثم فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من الإسماعيلى بهدف دون رد ثم فاز على نادى مصر بثلاثة أهداف دون رد ثم فاز على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.