شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن قرار البدرى بوضع رمضان صبحى على دكة بدلاء الفراعنة أمام توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أسباب قرار حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر باستدعاء رمضان صبحى لاعب بيراميدز لصفوف الفراعنة رغم عدم مشاركته فى المباريات منذ فترة طويلة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "دار حوار بينى وبين حسام البدرى بشأن اختياره لرمضان صبحى فى قائمة الفراعنة الأولية، واستأذنته فى إعلان تفاصيل هذا الحوار ووافق بالفعل".

ويضيف شوبير: "قلت للبدرى رمضان صبحى لم يشارك منذ 15 ديسمبر الماضى فى أى مباراة فلماذا اخترته، رد البدرى إن رمضان كانت لديه أمنية بالمشاركة مع بيراميدز فى كأس مصر أو حتى السفر مع فريقه للمغرب لمتابعة لقاء نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية، إلا أن الظروف لم تسمح له بتحقيق هذه الأمنيات، وتابعت اللاعب فى التدريبات لذا قررت ضمه".

وتابع شوبير: "البدرى قالى هشوف رمضان فى التدريبات هشوف عنده رغبة وإصرار وجاهزية ولا لأ، ولو لقيته جاهز وعنده استنفار سوف أضمه وأضعه على دكة البدلاء، مستحيل يشارك من البداية لكن قد احتاجه فى جزء من المباراة للاستفادة من قدراته الفنية التى ليس عليها خلاف".

ويضيف شوبير: "اثنين فى مصر عندهم مشكلة لو اتكلموا فى وسائل الإعلام هما رمضان صبحى وحسام عاشور وعلى الجانب الآخر يظهر أحمد فتحى رزين متزن، ورغم تشابه موقفه مع رمضان صبحى من حيث الانتقال لبيراميدز إلا أن جمهور الأهلى يحلم بأن ينهى أحمد فتحى مع القلعة الحمراء ويحمل كأس أفريقيا وعلى النقيض تماماً باتت علاقته متوترة مع رمضان صبحى بفضل تصرفاته وتصريحاته".

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وأعلن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قائمة الفريق القومى استعدادًا لمباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

كثيرون فى الشارع الكروى المصرى تحدثوا عن اختيارات حسام البدرى وكان الحديث الأهم عن انضمام رمضان صبحى الذى انتقل منذ أسابيع رسميًا من الأهلى لبيراميدز وسط جدل شديد.

وأثار اختيار رمضان صبحى حالة من اللغط فى الشارع الكروى، خاصة أن اللاعب بعيد عن المشاركة فى المباريات الرسمية أو الودية منذ أكثر من عشرة أشهر وتحديدًا منذ مباراة الأهلى وحرس الحدود يوم 15 ديسمبر الماضى فى الدورى التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

منذ تواجد رمضان صبحى في مباراة الحدود وهو بعيد عن المشاركة بسبب الإصابات المُتتالية فضلاً عن أزمته الأخيرة مع الأهلى وعدم أحقيته فى المشاركة مع الأهلى بسبب انتهاء إعارته لنادى هيدرسيفلد الإنجليزى.

وذهب البعض إلى أنه كان من الأفضل منح الفرصة للاعبين آخرين فى المنتخب القومى بدلاً من رمضان صبحى لحين مشاركة الأخير فى المباريات واستعادة مستواه.