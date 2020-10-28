شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يحفز نفسه: سأعود أقوى وشكراً على الدعم العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمر جابر لاعب فريق بيراميدز صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى مباراة فريقه مع نهضة بركان المغربى، بنهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذى توج به الفريق المغربى بعد الفوز بهدف نظيف، فى مباراة شهدت الكثير من القرارت التحكيمية المثيرة، وعلق جابر على الصورة قائلاً "سأعود أقوى.. شكراً على الدعم العظيم".



عمر جابر

وأثبتت الأشعة التى خضع لها عمر جابر، تعرضه للإصابة بتمزق فى أربطة الكاحل، إثر خروجه مصابًا في مباراة الفريق أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث خرج اللاعب مستبدلاً في نهاية الشوط الثاني من اللقاء بسبب تدخل عنيف من جانب لاعب نهضة بركان بكر الهلالي ورغم عنف اللقطة لم يرها الحكم، قبل أن يراجعه حكم الفار ويؤكد ضرورة طرده من اللقاء.

وغادر عمر جابر ملعب المباراة واضعًا قدمه فى جبيرة، متأثرًا بإصابته، وخضع اللاعب للإشعة والتى أثبتت تعرضه لتمزق فى أربطة الكاحل وليس كسر فى عظمة الشظية كما ظهر التشخيص المبدئي للإصابة، ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن المشاركة فى التدريبات والمباريات فترة تترواح من 3 أسابيع إلى شهر.

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وتٌوج فريق نهضة بركان المغربى بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.

واستقرت إدارة نادى بيراميدز على إقالة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد خسارة لقب الكونفدرالية الأفريقية، وهو الأمر الذى كان للمدرب الكرواتى نصيب الأسد فى حدوثه، وترى إدارة بيراميدز أن وجود مدرب جيد على رأس الجهاز الفنى كان سيضمن فوز الفريق بالبطولة، خاصة فى ظل توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية.