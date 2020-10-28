شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُكثّف محاولاته لتجهيز حازم إمام وعلاء لموقعة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة محمد أسامة مجهودات مكثفة للحاق الثنائي حازم إمام ومحمود علاء بمباراة الرجاء المقرر لها الأحد المقبل في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، في ظل معاناة الثنائي من إصابات عضلية أدت لغيابهما عن مباراة الذهاب أمام الرجاء والإسماعيلي في الدوري، ويحاول الجهاز الطبي تجهيز الثنائي واكتمال شفائهما قبل مواجهة الرجاء، وإن كانت فرص عودة محمود علاء أكبر من حازم إمام في ظل اقتراب انتهاء برنامج التأهيل الخاص به.

فيما كشف مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك عن أن الجهاز الفني للفريق الأبيض رفض إراحة 3 لاعبين في مباراة الإسماعيلي وهم بن شرقي وزيزو وإسلام جابر، لافتًا إلى أن الجهاز الفني عمل على الاستعانة ببعض البدلاء ممن يستطيعون القيام بنفس دور اللاعب الاساسي، وقال عبد الهادى: "اللاعبون كانوا يشعرون بالمسئولية وحققوا الهدف من المباراة وهو حسم وصافة الدوري قبل الانتظار لمباراة بيراميدز والمقاولون"، وتابع: "شيكابالا دخل التدريبات في أول يوم مران بعد العودة من المغرب وظهر بشكل جيد وكان من الافضل الدفع به بسبب غياب أوباما وإراحة بن شرقي".

استطرد: "دخول شيكابالا في الفورمة مكسب للزمالك عشان الاستعانة بيه في أفريقيا ويكون جاهز لرفع الكاس إن شاء الله، مضيفًا: "خبرة لاعبي الزمالك حسمت المباراة ولا يوجد وقت للراحة قبل مباراة الرجاء".