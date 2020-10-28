شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى يرفض العروض المحلية حال الرحيل عن الأهلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السنغالى آليو بادجى مهاجم الأهلى اللعب فى الدورى المحلى حال رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتمسك المهاجم السنغالى باللعب خارج مصر إذا ما تقرر رحيله عن الأهلى بشكل رسمى فى الأيام المقبلة، ويترقب اللاعب حسم مصيره بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسميانى، ويبحث المهاجم السنغالى حالياً مع وكيل أعماله عدة عروض تحسباً للرحيل عن النادى مع نهاية الموسم الجارى رسمياً الذى أوشك على الانتهاء.

وانتقل بادجى للأهلى فى يناير الماضى قادماً من رابيد فينا النسماوى غير أنه لم يشارك بشكل مُنتظم مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للأهلى أو موسيمانى بشكل جعل الأخير يفكر فى الاستغناء عنه من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبى آخر بدلاً منه.

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من ناحية أخرى، قام بيتسو موسيمانى، بتصعيد 6 ناشئين جدد وإشراكهم في المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش، وشارك الناشئون الستة في المران الجماعى للفريق وهم: محمد حسام "ميدو"، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر «حمدي»، مهاجم، مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف "مانو"، لاعب وسط دفاعى، مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبى، ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل «كوكا»، لاعب وسط دفاعى، مواليد 2001 ، فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخرى ومحمد شكرى وشادى رضوان والحارس أحمد طارق.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، وبدأ مران الأهلي بفقرة بدنية خفيفة، وبعد ذلك قام بيتسو موسيمانى، المدير الفني، بتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي اشتملت على بناء الهجمة من منتصف الملعب، بالإضافة إلى الكرات العرضية، وحرص موسيمانى على توجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء خلال المران.

وخاض رباعى حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.