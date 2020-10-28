شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف طلب مصر من الكاف تأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا لـ9 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن مصر تقدمت بطلب للاتحاد الأفريقى الكاف تطلب فيه تأجيل نهائى دورى الأبطال الأفريقى لمدة ثلاثة أيام ليقام 9 نوفمبر المقبل، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "مصر طلبت من الكاف تأجيل النهائى لـ9 نوفمبر لدواعٍ أمنية، والكاف يقدر مثل هذه الأمور جيداً، لكن حتى الآن ليس هناك قرار نهائى والكاف أعلن مراراً وتكراراً أنه لن يؤجل نهائى دورى الأبطال الأفريقى".

وتابع شوبير: "هناك مصادر تؤكد أن نهائى دورى الأبطال سيقام فى استاد برج العرب بالإسكندرية لكن حتى الآن ليس هناك معلومة مؤكدة فى هذا الصدد".

وعن الأهلى قال شوبير "زرت تمرين الأهلى بالأمس، كنت قاعد حيران مش عارف موسيمانى هيلعب بمين، قاعد يحفظ اللاعيبة ويغير فى المراكز، من الآخر بيشتغل كويس، وليا عتاب على مسئولى الأهلى، الإضاءة وحشة أوى تقريبا لم أرى جانبا كبيرا من التمرين بفضل الإضاءة الحمراء وبردو اللاعيبة أعتقد الأمور صعبة بالنسبة لهم، أتمنى المسئولين يحسنوا الإضاءة خاصة أن الموسم خلص، بينما أرضية التتش فى تحسن كبير".

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وعن المصابين قال شوبير: "معلول مش قبل 3 أيام عشان ينزل أول تدريب جماعى، رامى ربيعة مستحيل يلحق النهائى، الشناوى ومروان وقفشة وأيمن أشرف كويسين مفيش أى حاجة".

وعن مواجهة الطلائع قال شوبير: "هيكون فى وجوه جديدة، موسيمانى مش عايز يخسر، هيبدأ المباراة بكهربا وسوف يمنح صالح جمعة شوطا كاملا أو قد يبدأ المباراة ، وظهور اللاعبين محمود وحيد ومحمد فخرى".

وعن الإعارات بالأهلى قال شوبير: "الأمر سوف يتغير برحيل نادر شوقى عن الجونة، أحمد ياسر ريان قد يخرج معاراً للإسماعيلى".

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد التغلب على الوداد المغربى بمباراتى الذهاب والعودة، بينما يتبقى للزمالك مباراته أمام الرجاء المغربى المحدد لها الأول من نوفمبر، وبالتالى يكون النهائى الأفريقى بين الأهلى والفائز من الزمالك والرجاء.