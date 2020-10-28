شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى متعجبا من انضمام رمضان صبحى للمنتخب: لم يشارك منذ ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى ماجد سامى، مالك أندية وادى دجلة، تعجبه من انضمام رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز إلى معسكر المنتخب الأول المقرر إقامته نوفمبر المقبل من أجل الاستعداد لمباراتى توجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم، خاصة أن رمضان صبحى لم يشارك فى أى مباراة منذ ديسمبر الماضى بسبب الإصابة قبل توقف الدورى ثم رحيله عن الأهلى، وقال سامى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك "ضم لاعب لم يشارك فى ماتش منذ 15 ديسمبر 2019 للمنتخب مثير للتعجب".



ماجد سامى

وأثار اختيار رمضان حالة من اللغط فى الشارع الكروى، خاصة أن اللاعب بعيد عن المشاركة فى المباريات الرسمية أو الودية منذ أكثر من عشرة أشهر وتحديدًا منذ مباراة الأهلى وحرس الحدود يوم 15 ديسمبر الماضى فى الدورى التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

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منذ تواجد رمضان صبحى في مباراة الحدود وهو بعيد عن المشاركة بسبب الإصابات المُتتالية فضلاً عن أزمته الأخيرة مع الاهلي وعدم أحقيته في المشاركة مع الاهلي بسبب إنتهاء إعارته لنادي هيدرسيفلد الإنجليزى.

وذهب البعض إلى أنه كان من الأفضل منح الفرصة للاعبين آخرين في المنتخب القومي بدلاً من رمضان صبحي لحين مشاركة الأخير في المباريات وإستعادة مستواه .

من جانبه، هاجم الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، تصريحات رمضان ضبحى لاعب بيراميدز، الذى أقحم فيها شوبير وأنه قام بنقل بعض المعلومات الخاطئة عن انتقاله لبيراميدز، ليرد شوبير عبر صفحته بموقع فيس بوك، قائلا: هو أنا اللى قولت مش ممكن ألعب للأسيوطى سابقا؟ هو أنا اللى عملت حركة ماتصحش لجمهور الأهلى فى البرومو؟ هو أنا اللى موجهتش أى شكر للنادى اللى عملنى وله فضل عليا فى المؤتمر الصحفى؟ بلاش الزج باسمنا.. عايز تجمل الصورة حقك لكن بعيد عننا لإن مفيش كلمة هنا بتتقال خطأ".