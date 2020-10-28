شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام يعترف بمفاوضات الأهلى مع الطلائع.. ويؤكد: ربنا يكتبهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر بتلقيه اتصالات من الأهلى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقال محمد بسام فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "منذ أيام تلقى مسئولو طلائع الجيش اتصالا هاتفيا من مسئولى الأهلى بشأن التعاقد معى، حتى الآن تبدو الأمور غير رسمية لكن هناك اتصالات بين الناديين أتمنى أن تكلل بالنجاح فى النهاية حتى أحقق حلم حياتى".

ويضيف محمد بسام "اللعب للأهلى شرف لأى لاعب، وأتمنى ربنا يكتبهالى هبقى حققت أهم حلم فى حياتى، عقدى مع الطلائع مستمر موسمين، لكن حينما جددت تعاقدى الموسم الماضى حصلت على وعد من مسئولى الطلائع بمنحى فرصة الرحيل حال تلقى النادى عرض مميز من الأندية الكبيرة، وأثق فى وعد مسئولى الطلائع، النادى يعتبرنى كابتن من كباتن الفريق، ويقدر مجهوداتى وبالطبع أنا أحلم بأن يستفيدوا مادياً بفضل دورهم الرائع فى مسيرتى الكروية".

وتابع حارس الطلائع: "اللعب للزمالك صعب للغاية، لم أتلق أى اتصالات من مسئوليه، كانت هناك اتصالات فى وقت سابق قبل قدوم محمد أبو جبل ومحمد عواد لكن فى ظل وجود أربعة حراس مميزين يبقى الانتقال للزمالك أمرا صعبا للغاية".

وعن الانضمام للفراعنة "الحمد لله شعرت بالعدل فى اختيارات جهاز الفراعنة، كان عندى ثقة أن الجهاز سوف يقدر مجهوداتى طوال الفترة الماضية، خاصة أن كابتن أيمن طاهر على تواصل تام مع كل حراس الدورى وأنا بالطبع منهم فهو لا يكتفى بالإشادة وإنما يحدثنى عن بعض أوجه القصور حتى اتجاوزها، ولن أنسى دور سيد السويركى مدرب حراس الطلائع فهو رجل يعمل فى صمت وأراه مظلوم للغاية فهو دائم اعداداى معنوياً وذهنياً قبل فنياً".

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وعن كأس مصر قال محمد بسام "120 دقيقة تفصلنا عن معانقة اللقب، بعدما أطحنا بفريق بيراميدز اكتسبنا ثقة كبيرة، ونلعب بدون ضغوط، وهى بطولة قريبة من كل الفرق نحلم بحصد لقبها للمرة الأولى فى تاريخ الطلائع".

وكان حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، اختار القائمة المبدئية لمعسكر الفراعنة المفتوح استعدادًا لمواجهة توجو يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهدت القائمة تواجد كل من: المهدى سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة).

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر المفتوح في الثالث من نوفمبر المقبل بعد نهاية الجولة الأخيرة من منافسات الدورى المصرى، على أن ينضم لاعبو الأهلى والزمالك بعد انتهاء مهمتهم فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، كما سينضم خماسى المحترفين فى التاسع من نوفمبر.