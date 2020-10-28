شكرا لقرائتكم محمد ومروان الشوربجى بطلا الاسكواش ينضمان إلى نادى هليوبوليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم الشقيقان، محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ومروان الشوربجى المصنف السابع، إلى نادى هليوبوليس بعد انهاء تعاقدهما مع سموحة، كما ضم فريق سيدات هليوبوليس للاسكواش الأمريكية أماندا صبحى، إلى جانب تواجد الثنائى، هانيا الحمامى المصنفة السابعة، ونور الطيب المصنفة الرابعة لسيدات الاسكواش.

فى سياق آخر، انسحب بطل العالم للناشئين ولاعب النادى الأهلى للإسكواش مصطفى عسل المصنف رقم 18 على العالم، وكذلك وزاهد سالم من بطولة قطر كلاسيك المرتقب إقامتها في نوفمبر المقبل، على أثر مخالطتهما لحالة مصابة بكورونا، ويخضع كلا اللاعبين حاليًا للعزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة أفراد الأسرة المقربين بـ COVID -19، فيما لم يتلق أى من اللاعبين نتيجة اختبار إيجابية في الوقت الحالي.

ووفقا لذلك، يحل الفرنسي فيكتور كروين مكان عسل في القرعة ويلعب مع الإنجليزي جورج باركر في الجولة الأولى، فيما جيمس ويلستروب، المصنف الأول عالميًا سابقًا، مباشرة إلى الدور الثانى بعد انسحاب زاهد سالم. وتنطلق منافسات بطولة قطر كلاسيك للاسكواش فى الأول من نوفنبر المقبل وحتى السابع من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تقدر بحوالى 175 ألف دولار، كأحد البطولات البلاتينية لرجال الاسكواش.

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وتشهد البطولة مشاركة مصرية كبيرة لعدد من اللاعبين وفي مقدمتهم محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا وعلى فرج المصنف الثانى، كريم عبد الجواد المصنف الثالث وطارق مؤمن المصنف الرابع، ومروان الشوربجى المصنف السابع.

جدير بالذكر أن التصنيف الجديد للاسكواش المقرر صدوره في الأول من نوفمبر المقبل سيشهد تغييرات كبيرة، حيث سيصعد على فرج إلى قمة التصنيف من جديد بعد تتويجه مؤخرا ببطولة مصر الدولية للاسكواش، وسيحدث نفس الأمر فى تصنيف السيدات حيث تعود نور الشربينى إلى الصدارة بعد تتويجها بذات البطولة على حساب نوران جوهر، والتى تصدرت التصنيف فى يوليو الماضى عقب اعتزال البطلة المصرية رنيم الوليلى.

كان مصطفى عسل قدم عروضا قوية في بطولة مصر الدولية للاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة في بداية أكتوبر الجارى ووصل إلى الدور نصف النهائي قبل أن يخسر أمام على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالميا.