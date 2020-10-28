شكرا لقرائتكم شوبير يكشف طلب مصر من الكاف تأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا لـ9 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن مصر تقدمت بطلب للإتحاد الافريقى الكاف تطلب فيه تأجيل نهائى دوري الابطال الافريقى لمدة ثلاثة أيام ليقام 9 نوفمبر المقبل ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"مصر طلبت من الكاف تأجيل النهائى لـ "9 نوفمبر" لدواعى أمنية ، والكاف يقدر مثل هذه الامور جيداً ، ولكن حتى الان ليس هناك قرار نهائى والكاف أعلن مراراً وتكراراً أنه لن يؤجل نهائى دوري الابطال الافريقى".

وتابع شوبير:" هناك مصادر تؤكد أن نهائى دوري الابطال الافريقى سيقام فى ستاد برج العرب بالاسكندرية ولكن حتى الان ليس هناك معلومة مؤكدة فى هذا الصدد".

وعن الأهلى قال شوبير :" زرت تمرين الاهلى بالامس ، كنت قاعد حيران مش عارف موسيمانى هيلعب بمين ، قاعد يحفظ اللاعيبة ويغير فى المراكز ، من الاخر بيشتغل كويس ، وليا عتاب على مسئولى الاهلى ، الاضاءة وحشة أوى تقريبا لم أرى جانب كبير من التمرين بفضل الإضاءة الحمراء وبردو اللاعيبة أعتقد الامور صعبة بالنسبالهم ، أتمنى المسئولين يحسنوا الإضاءة خاصة أن الموسم خلص ، بينما أرضية التتش فى تحسن كبير".

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وعن المصابين قال شوبير:" معلول مش قبل 3 أيام عشان ينزل أول تدريب جماعى ، رامى ربيعة مستحيل يلحق النهائى ، الشناوى ومروان وقفشة وأيمن أشرف كويسين مفيش أى حاجة ".

وعن مواجهة الطلائع قال شوبير:"هيكون فى وجوه جديدة ، موسيمانى مش عايز يخسر ، هيبدأ المباراة بكهربا وسوف يمنح صالح جمعة شوط كامل أو قد يبدأ المباراة ، وظهور اللاعبين محمود وحيد ومحمد فخرى".

وعن الاعارات بالاهلى قال شوبير:" الامر سوف يتغير برحيل نادر شوقى عن الجونة ، أحمد ياسر ريان قد يخرج معاراً للإسماعيلى ".

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد التغلب على الوداد المغربى بمباراتى الذهاب والعودة، بينما يتبقى للزمالك مباراته أمام الرجاء المغربى المحدد لها الأول من نوفمبر، وبالتالى يكون النهائى الأفريقى بين الأهلى والفائز من الزمالك والرجاء.