شكرا لقرائتكم بادجى يرفض العروض المحلية حال الرحيل عن الأهلى فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السنغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي اللعب في الدوري المحلي حال رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، وتمسك المهاجم السنغالي باللعب خارج مصر إذا ما تقرر رحيله عن الاهلي بشكل رسمي في الأيام المقبلة ، ويترقب اللاعب حسم مصيره بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني ، ويبحث المهاجم السنغالي حالياً مع وكيل أعماله عدة عروض تحسباً للرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الجاري رسمياً الذى أوشك على الإنتهاء .

وإنتقل بادجي للأهلي في يناير الماضي قادماً من رابيد فينا النسماوي غير أنه لم يشارك بشكل مُنتظم مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي أو موسيماني بشكل جعل الأخير يفكر في الإستغناء عنه من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر بدلاً منه.

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من ناحية أخرى ، قام بيتسو موسيمانى، بتصعيد 6 ناشئين جدد وإشراكهم في المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش، وشارك الناشئون الستة في المران الجماعى للفريق وهم: محمد حسام «ميدو»، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر «حمدي»، مهاجم، مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف «مانو» ، لاعب وسط دفاعى، مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبى، ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل «كوكا»، لاعب وسط دفاعى، مواليد 2001 ، فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخرى ومحمد شكرى وشادى رضوان والحارس أحمد طارق.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، وبدأ مران الأهلي بفقرة بدنية خفيفة، وبعد ذلك قام بيتسو موسيمانى، المدير الفني، بتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي اشتملت على بناء الهجمة من منتصف الملعب، بالإضافة إلى الكرات العرضية، وحرص موسيمانى على توجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء خلال المران.

وخاض رباعى حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.