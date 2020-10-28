شكرا لقرائتكم محمد بسام معترفا بمفاوضات الأهلى مع الطلائع: ربنا يكتبهالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر بتلقيه اتصالات من الاهلى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقال محمد بسام فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" منذ أيام تلقى مسئولو طلائع الجيش اتصال هاتفى من مسئولى الاهلى بشأن التعاقد معى ، حتى الان تبدو الامور غير رسمية ولكن هناك اتصالات بين الناديين اتمنى أن تكلل بالنجاح فى النهاية حتى أحقق حلم حياتى".

ويضيف محمد بسام :"اللعب للأهلى شرف لاى لاعب ، وأتمنى ربنا يكتبهالى هبقى حققت أهم حلم فى حياتى ، عقدى مع الطلائع مستمر موسمين ولكن حينما جددت تعاقدى الموسم الماضى حصلت على وعد من مسئولى الطلائع بمنحى فرصة الرحيل فى حالة تلقى النادى عرض مميز من الاندية الكبيرة وأثق فى وعد مسئولى الطلائع ، النادى يعتبرنى كابتن من كباتن الفريق ، ويقدر مجهوداتى وبالطبع أنا أحلم بأن يستفيدوا مادياً بفضل دورهم الرائع فى مسيرتى الكروية"

وتابع حارس الطلائع:"اللعب للزمالك صعب للغاية ، لم أتلقى أى اتصالات من مسئولية كانت هناك اتصالات فى وقت سابق قبل قدوم محمد أبو جبل ومحمد عواد ولكن فى ظل وجود أربعة حراس مميزين يبقى الانتقال للزمالك أمر صعب للغاية"

وعن الانضمام للفراعنة :"الحمد لله شعرت بالعدل فى اختيارات جهاز الفراعنة ، كان عندى ثقة أن الجهاز سوف يقدر مجهوداتى طوال الفترة الماضية ، خاصة أن كابتن أيمن طاهر على تواصل تام مع كل حراس الدوري وأنا بالطبع منهم فهو لايكتفى بالاشادة وإنما يحدثنى عن بعض أوجه القصور حتى اتجاوزها ، ولن انسى دور سيد السويركى مدرب حراس الطلائع فهو رجل يعمل فى صمت وأراه مظلوم للغاية فهو دائم اعداداى معنوياً وذهنياً قبل فنياً"

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وعن كأس مصر قال محمد بسام :"120 دقيقة تفصلنا عن معانقة اللقب ، بعدما اطاحنا بفريق بيراميدز اكتسبنا ثقة كبيرة ، ونلعب بدون ضغوط ، وهى بطولة قريبة من كل الفرق نحلم بحصد لقبها للمرة الاولى فى تاريخ الطلائع"

وكان حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أختار القائمة المبدئية لمعسكر الفراعنة المفتوح استعدادًا لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهدت القائمة تواجد كل من: المهدي سليمان وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد ابوالفتوح (سموحة )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب ) وأكرم توفيق (الجونة).

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر المفتوح في الثالث من نوفمبر المقبل بعد نهاية الجولة الأخيرة من منافسات دوري we المصري، على أن ينضم لاعبو الأهلي والزمالك بعد انتهاء مهمتهم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما سينضم خماسي المحترفين في التاسع من نوفمبر.