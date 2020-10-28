شكرا لقرائتكم شوبير يعلن قرار البدرى بوضع رمضان صبحى على دكة بدلاء الفراعنة أمام توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير أسباب قرار حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر بإستدعاء رمضان صبحى لاعب بيراميدز لصفوف الفراعنة رغم عدم مشاركته فى المباريات منذ فترة طويلة ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" دار حوار بينى وبين حسام البدرى بشأن اختياره لرمضان صبحى فى قائمة الفراعنة الاولية ، واستأذنته فى إعلان تفاصيل هذا الحوار ووافق بالفعل".

ويضيف شوبير:" قولت للبدرى رمضان صبحى لم يشارك منذ 15 ديسمبر الماضى فى أى مباراة فلماذا اختارته ، رد البدرى أنه رمضان كانت لديه أمنية بالمشاركة مع بيراميدز فى كأس مصر أو حتى السفر مع فريقه للمغرب لمتابعة لقاء نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية إلا أن الظروف لم تسمح له بتحقيق هذه الامنيات ، وتابعت اللاعب فى التدريبات لذا قررت ضمه".

وتابع شوبير:" البدرى قالى هشوف رمضان فى التدريبات هشوف عنده رغبة وإصرار وجاهزية ولا لأ ، ولو لقيته جاهز وعنده استنفار سوف أضمه وأضعه على دكة البدلاء ، مستحيل يشارك من البداية ولكن قد احتاجه فى جزء من المباراة للإستفادة من قدراته الفنية التى ليس عليها خلاف".

ويضيف شوبير:" اثنين فى مصر عندهم مشكلة لو اتكلموا فى وسائل الاعلام هما رمضان صبحى وحسام عاشور وعلى الجانب الاخر يظهر أحمد فتحى رزين متزن ، ورغم تشابه موقفه مع رمضان صبحى من حيث الانتقال لبيراميدز إلا أن جمهور الاهلى يحلم بأن ينهى أحمد فتحى مع القلعة الحمراء ويحمل كأس أفريقيا وعلى النقيض تماماً باتت علاقته متوترة مع رمضان صبحى بفضل تصرفاته وتصريحاته".

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وأعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة الفريق القومي استعدادًا لمباراتي توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

كثيرون في الشارع الكروي المصري تحدثوا عن اختيارات حسام البدري وكان الحديث الأهم عن انضمام رمضان صبحي الذي انتقل منذ أسابيع رسميًا من الأهلي لبيراميدز وسط جدل شديد.

وأثار اختيار رمضان صبحى حالة من اللغط في الشارع الكروي خاصة أن اللاعب بعيد عن المشاركة في المباريات الرسمية أو الودية منذ أكثر من عشرة أشهر وتحديدًا منذ مباراة الاهلي وحرس الحدود يوم 15 ديسمبر الماضي في الدوري التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

منذ تواجد رمضان صبحي في مباراة الحدود وهو بعيد عن المشاركة بسبب الإصابات المُتتالية فضلاً عن أزمته الأخيرة مع الاهلي وعدم أحقيته في المشاركة مع الاهلي بسبب إنتهاء إعارته لنادي هيدرسيفلد الإنجليزي.

وذهب البعض إلى أنه كان من الأفضل منح الفرصة للاعبين أخرين في المنتخب القومي بدلاً من رمضان صبحي لحين مشاركة الأخير في المباريات وإستعادة مستواه .