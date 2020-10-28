شكرا لقرائتكم سامح حمدى يكشف عدم أحقيته وأعضاء مؤقتة الطائرة فى الترشح للانتخابات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن عدم أحقيته فى الترشح فى إنتخابات الإتحاد المفبلة المقرر إقامتها فى الجمعية العمومية العادية يوم 11 ديسمبر المقبل ، و أعضاء مجلسه أيضا ، و أشار سامح حمدى إلى أنه وقع هو و أعضاء اللجنة على إقرارات عدم الترشح فى الإنتخابات المقبلة قبل إستلام الإتحاد .

حددت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا لغلق باب الترشح على الإنتخابات المقبلة ل لإختيار مجلس إدارة جديد يدير الإتحاد فى المرحلة المقبلة و إخطار للهيئات الرياضية التابعة للإتحاد يوم 30 أكتوبر الجارى بموعد الحمعية العمومية العادية و الغير عادية لمناقشة اللائحة.

ومن جانبه أكد سامح حمدى على فتح باب الترشح للإنتخابات يوم 31 أكتوبر بعد نشر إعلان فتح بات الترشح يوم 30 من اجل توافد المرشحين لتقديم أوراقهم.

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قامت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا بتعيين الثنائي محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية،و موعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية العادية اختيار مجلس إدارة جديد، حيث يدير الاتحاد حاليًا لجنة مؤقتة ترغب فى تعديل اللائحة قبل إجراء الانتخابات إلا أن مركز التسوية والتحكيم ألغى العمومية غير العادية التى كان محدد لها يوم 21 أكتوبر بسبب النصاب القانونى، قبل أن يتم تحديد موعد جديد بعد تعيين الثنائى محمد المهدى و شريهان سامح .

وأكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى السابق للاتحاد أن مركز التسوية والتحكيم استند فى قرار الإلغاء على عدم اكتمال النصاب القانونى للمجلس فى ظل استبعاد نادية رشوان ووفاة جابر عبد العاظى واعتذار عضو آخر.