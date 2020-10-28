دوري ابطال اوروبا: بايرن يرفع سلسلة انتصاراته المتتالية الى 13

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موسكو: رفع بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب سلسلة انتصاراته المتتالية في مسابقة دوري ابطال اوروبا الى 13 اثر تغلبه على مضيفه لوكوموتيف الروسي 2-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى الثلاثاء في موسكو.

وتعود اخر خسارة لبايرن ميونيخ الى 13 اذار/مارس 2019 عندما سقط على ارضه امام ليفربول الانكليزي 1-3 في الدور ثمن النهائي.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 6 نقاط في صدارة المجموعة، في حين تقام مباراة اتلتيكو مدريد الاسباني وسالزبورغ النمسوي ضمن المجموعة ذاتها لاحقا.

اقيمت المباراة على ملعب "ار زد دي ارينا" في شمال شرق موسكو الذي يتسع عادة لـ27 الف متفرج، لكن 7 الاف تابعوها في المدرجات بسبب الاجراءات الصحية للسلطات المحلية.

دخل الفريق البافاري مباراته مع نظيره الروسي وقد سجل 47 هدفا في اخر 12 مباراة في دوري الابطال انتهت جميعها بفوزه اي بمعدل (9ر3 اهداف في المباراة الواحدة).

الفرصة الاولى كانت روسية عندما رفع انطون ميرانتشوك الكرة من الجهة اليسرى داخل المنطقة وصلت الى فيدور سمولوف غير المراقب لكنه سدد بين يدي الحارس مانويل نوير والمرمى مشرع امامه (3).

ورد الفريق البافاري برأسية مماثلة لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي خارج الخشبات الثلاث (8).

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ونجح بايرن في احراز هدف التقدم عندما تبادل الفرنسيان كورنتان توليسو وبنجامان بافار الكرة ومن الاخير باتجاه ليون غوريتسكا داخل المنطقة، فسددها برأسه ارتطمت بالارض ودخلت الشباك (14).

وكاد الفرنسي الاخر كينغسلي كومان يضيف الهدف الثاني عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فسددها ارتطمت بالقائم الايمن وخرجت (25).

واستمرت سيطرة الفريق البافاري على مجريات الشوط الثاني واحتسب له الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة ليفاندوفسكي داخل المنطقة، قبل ان يتدخل حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" ليؤكد وجود تسلل قبل المخالفة (64).

وسنحت فرصة جديدة لبايرن ميونيخ بعد تبادل الكرة بين يوشوا كيميتش وكومان لكن الاخير اضاعها بشكل لا يصدق وهو امام المرمى (69).

ودفع بايرن ثمن اهدار هذه الفرصة مباشرة لان لوكوموتيف قام بهجمة مرتدة سريعة واستثمر ميراتشوك كرة عرضية من البرازيلي زي لويس ليتابعها من مسافة قريبة داخل شباك نوير (70).

واضاع لوكوموتيف فرصتين ثمينتين لاحراز هدف التقدم بعد انفرادين بنوير، ثم دفع الثمن بدوره لان كيميتش اطلق كرة "على الطاير" من خارج المنطقة استقرت في شباك الفريق الروسي (79).