تقرير.. كيف يلجأ كلوب للحلول المؤقتة حتى الوصول ليناير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أزمة دفاعية في ليفربول يعيشها الآن بطل الدوري الإنجليزي بعد إصابة المخضرم فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم تقريبًا نتيجة اصطدامه القوي بحارس إيفرتون جوردان بيكفورد في ديربي الميرسياسيد الأخير.

كلوب يواجه أصعب تحدياته الآن وهنا الحديث عن قلة العناصر المتاحة في الجانب الدفاعي من خلال غياب فان دايك وجويل ماتيب المستمر بسبب الإصابة ليكون أمام المدير الفني الألماني اللجوء إلى لاعب الوسط البرازيلي فابينيو للاعتماد عليه في الخط الخلفي ليجاور المدافع الشاب جو جوميز.

فابينيو خلال هذا الموسم شارك في الجانب الدفاعي إلا أن مشاركته لم تستمر كثيرًا بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء ميتييلاند الدنماركي ضمن حسابات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

حتى الآن لم يتحدد مدة غياب فابينيو عن ليفربول إلا أن "الريدز" سيكون في تهديد حقيقي نظرًا لضغط المباريات في مختلف الجبهات سواء كانت محلية أو أوروبية.

لكن هنا السؤال كيف يلجأ يورجن كلوب للحلول المؤقتة حتى الوصول للميركاتو الشتوي؟.. هذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- حلول مؤقتة:

في سوق الانتقالات الصيفي الأخير لم يدخل كلوب لترميم الدفاع على الرغم من رحيل المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين، الليفر دعّم صفوفه بثلاث صفقات من خلال ضم الدولي اليوناني كوستاس تسيميكاس ظهير أيسر أولمبياكوس، ثم التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا من بايرن ميونيخ، وكانت آخر الصفقات بتدعيم الهجوم بضم ديوجو جوتا من صفوف وولفرهامبتون.

وبعد غياب ليفربول من حيث تدعيم الدفاع وفي ظل الظروف الحالية أصبح أمام يورجن كلوب حلول مؤقتة بداية من الاعتماد على قائد الفريق جوردان هندرسون في الدفاع.

هندرسون لم يسبق له اللعب كمدافع إلا في مباريات قليلة لعل أبرزها لقاء مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية بالنسخة الماضية حيث شهدت هذه المباراة غياب فان دايك، لينجح "الريدز" بصعوبة في الفوز بهدفين مقابل هدف والوصول للمباراة النهائية أمام فلامينجو البرازيلي.

قائد ليفربول الحالي سيكون الأقرب نظريًا للاعتماد عليه في الجانب الدفاعي خلال الفترة المقبلة مثلما تم الاستعانة بفابينيو، إلا أن يبقى للألماني حلول آخرى وتحديدًا الاستعانة بفريق الشباب.

أبرز الاسماء المرشحة من جانب فريق الشباب لتدعيم دفاع ليفربول في الفترة المقبلة وهو المدافع صاحب الـ19 ريس ويليامز، حيث تم الاستعانة بلاعب المنتخب الإنجليزي للشباب في مباراتي أياكس وميتييلاند بدوري الأبطال إلا أنه لم يظهر في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

ويليامز شارك بديلاً في مباراتي دوري الأبطال إلا أنه ظهوره الأطول كانت أمام بطل الدنمارك نظرًا لإصابة فابينيو في النصف ساعة الأولى من بداية المباراة.

المدافع الشاب نال الإشادة من جانب كلوب عقب مباراة الأمس، بعد قال "النورمال وان" :"ريس لعب بشكل جيد للغاية، كان هذا أداءً جيدًا جدًا منه، كان مهيمنًا على منطقته وقدّم مباراة جيدة جدًا بالنظر إلى عمره".

عنصر آخر في فريق الشباب كان من ضمن اهتمامات كلوب بعدما كان متواجدًا على مقاعد البدلاء في لقاء شيفيلد يونايتد الأخير بالدوري الإنجليزي وهنا الحديث عن ناثانيل فيليبس.

صاحب الـ23 عامًا كان لديه تجربة في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق شتوتجارت الألماني والذي قاده للوصول للدوري الألماني.

الموسم الماضي شهد عودة فيليبس بصورة مؤقتة نظرًا للأزمة الدفاعية التي تعرض لها الليفر في منتصف الموسم ليشارك اللاعب الشاب في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث حسم "الريدز" اللقاء لصالحه بهدف دون رد.

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- العين على يناير:

الصحف البريطانية وأبرز الصحفيين المقربين لليفربول كشفوا خلال الأيام الماضية عن دخول كلوب ومعه الرجل الأول من حيث التعاقدات مايكل إدواردز في سوق الانتقالات الشتوية من أجل ترميم الدفاع.

المرشحون لتدعيم ليفربول كُثر إلا أن الأبرز لم يخرج من الرباعي بداية من المدافع التركي الشاب أوزان كاباك لاعب فريق شالكة الألماني، والذي ارتبط اسمه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

كاباك ليس هدفًا فقط من جانب ليفربول إلا أن اللاعب المنتخب التركي يعتبر ضمن اهتمامات ميلان أيضًا، لكن ووفقًا للصحف فإن إدارة ليفربول لديها الرغبة في تقديم عرضًا يقدر ما بين 20 إلى 25 مليون يورو.

التقارير كشفت أن إدارة شالكة ستكون منفتحه لبيع لاعبها الشاب والسبب هو الأزمة المالية التي يتعرض لها النادي جراء أزمة فيروس كورونا وهو الأمر الذي سيسهل من مهمة الليفر في الحصول على اللاعب.

اسم آخر ارتبط كثيرًا بالانتقال لليفربول وهو المدافع الفرنسي الشاب دايوت أوباميكانو لاعب فريق لايبزيج الألماني، حيث يعتبر صاحب الـ22 عامًا ضمن اهتمامات كبار أندية القارة العجوز بداية من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول أيضًا.

أوباميكانو كان قد جدّد عقده في الصيف الحالي حتى 2023، إلا أن إدارة النادي الألماني قد تفتح باب الرحيل للاعب الشاب في الصيف المقبل خاصة أنه من العناصر الأساسية في الفريق إلى جانب عدم نية النادي الألماني في التخلي عن أحد الأعمدة الرئيسية بعد رحيل تيمو فيرنر لتشيلسي قبل بداية الموسم الحالي.

الاسم الثالث والذي ارتبط كثيرًا بالانتقال لليفربول منذ الموسم الماضي وهو المدافع الإنجليزي الشاب بين وايت لاعب فريق برايتون.

صاحب الـ23 عامًا كانت ليده تجربة مميزة مع فريق ليدز يونايتد بالموسم الماضي حيث ساهم في وصول فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا للبريميرليج بعدما شارك في 49 مباراة.

ويعتبر بين وايت من ضمن أعمدة فريق برايتون في الموسم الحالي من خلال مشاركته في جميع مباريات فريقه بالموسم الحالي بواقع ست مباريات بالدوري الإنجليزي.

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية فإن ليفربول لن يقدم عرضًا أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات المدافع الشاب من جانب صفوف برايتون.

لاعب آخر دخل ضمن ترشيحات ليفربول بحسب الصحفي المقرب للنادي جيميس بريس حيث كشف الأخير أن مدافع وولفرهامبتون كونور كودي ضمن اهتمامات كلوب.

وبحسب صحفي "ذا أتلتيك"، فإن كلوب وضع مدافع وولفز صاحب الـ27 عامًا ضمن حساباته خاصة أن اللاعب الإنجليزي يُعد مشجعًا للريدز بحسب تصريحاته نظرًا لأن بدايته كانت مع الليفر بعدما لعب في فريق الشباب قبل التحاقه بفريق شيفيلد يونايتد.

ويعتبر كودي من أبرز لاعبي وولفرهامبتون منذ صعودهم للبريميرليج في موسم (2018 - 2019) حيث شارك المدافع الإنجليزي في 242 مباراة مع فريق "الذئاب".